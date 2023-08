Losglück sieht zwar anders aus, doch der THW Kiel kann sich immerhin über ein Heimspiel in der dritten Runde des DHB-Pokals freuen. Der deutsche Rekord-Pokalsieger empfängt mit der HSG Wetzlar einen Konkurrenten aus der Handball-Bundesliga. Das ergab die Auslosung in Düsseldorf.

„Für uns wird das Pokalspiel gegen Wetzlar der Start in einen sehr fordernden Monat Oktober. Wir freuen uns über das Heimspiel, und unser Ziel für die Partie ist klar: Wir wollen in die nächste Runde“, betonte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi nachdem Feldhockey-Nationalspielerin Selin Oruz die Lose in Düsseldorf gezogen hatte. Die Spiele der dritten Runde werden vom 3. bis 5. Oktober 2023 ausgetragen.

SG Flensburg-Handewitt muss erst im Achtelfinale ran

Die „Zebras“ steigen erst in dieser Runde in den Wettbewerb ein. Noch eine Runde später, im Achtelfinale, muss die SG Flensburg-Handewitt ran (12./13. Dezember 2023). Wer die potenziellen Gegner für die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau sind, steht noch nicht fest. Gleiches gilt für Titelverteidiger SC Magdeburg und den unterlegenen Finalisten Rhein-Neckar Löwen.

In insgesamt neun Spielen wird zunächst einmal die zweite Runde absolviert (4. bis 24. September 2023). Dort trifft Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau auswärts auf die Bergischen Panther aus der 3. Liga Süd-West. In dieser Runde wird auch der Drittrundengegner des HSV Hamburg ermittelt. Der Bundesligist von Trainer Torsten Jansen wird auswärts beim ASV Hamm-Westfalen oder dem 1. VfL Potsdam antreten müssen.

Das Final Four in Köln steht am 13./14. April 2024 an, die Viertelfinals sollen am 3./4. Februar 2024 über die Bühne gehen.