Handball-Pokalendrunde 2023 Final4 in Köln: Spielplan, TV-Sender – und was ein Spiel um Platz drei bringt Von Holger Petersen | 13.04.2023, 15:40 Uhr

Am 15. und 16. April 2023 wird in Köln der DHB-Pokalsieger der Männer ermittelt. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Final4 in der Domstadt.