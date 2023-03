Das erste Duell mit Dänemark verlief für die Deutschen um Paul Drux (Mitte) sehr schmerzhaft. Foto: dpa/Ritzau Scanpix up-down up-down Handball-Nationalmannschaft DHB-Auswahl gelobt im zweiten Test gegen Dänemark Besserung Von Holger Petersen | 10.03.2023, 18:44 Uhr

Der erste Test gegen Weltmeister Dänemark wurde für die deutschen Handballer zu einer Lehrstunde. Das 23:30 sorgte für ernste Mienen bei Bundestrainer Alfred Gislason und Co. – doch schon am Sonntag kann die DHB-Auswahl in Hamburg zeigen, dass sie es besser kann.