Handball-Bundesliga : Zweiter Sieg in Serie für Hannover-Burgdorf

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben das Kellerduell in der Bundesliga gewonnen.

Hannover | Gegen das weiterhin punktlose Tabellenschlusslicht TSV GWD Minden feierten die Niedersachsen mit dem 30:29 (14:13) am Donnerstag den zweiten Sieg in Serie. Für die Gäste war es die neunte Pleite im neunten Saisonspiel. Minden hatte einen 7:12-Rückstand (21.) in eine 16:14-Führung (34.) verwandelt, geriet in der Folge aber wieder ins Hintertreffen. ...

