Umstrittene Entscheidungen : Wenn Handballverbände ein Comeback von Stefan Kretzschmar heraufbeschwören

Die Liga zwingt die dezimierten Füchse Berlin aufs Parkett, der Handballverband Schleswig-Holstein lässt so lange spielen, wie die Politik es erlaubt – Jannik Schappert beleuchtet zwei streitbare Entscheidungen.

Flensburg | Während die Handballerinnen und Handballer in vielen anderen Bundesländern längst in die vorzeitige Winterpause geschickt wurden, will der schleswig-holsteinische Verband (HVSH) sein Programm bis kurz vor Weihnachten durchziehen. „Ich stehe voll dahinter“, sagt Präsident Dierk Petersen – wohlwissend, dass ihm und seinem Präsidium dafür fehlende Empath...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.