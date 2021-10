Handball : Umbruch im DHB-Team: Mit fünf Neulingen gegen Portugal

Ohne das langjährige Torwart-Gespann Andreas Wolff und Silvio Heinevetter und mit fünf Neulingen geht Handball-Bundestrainer Alfred Gislason in die beiden Länderspiele gegen Portugal am 5. November in Luxemburg und am 7. November in Düsseldorf.

Dortmund | „Vielleicht überrascht dieses Aufgebot Außenstehende – für uns ist die Nominierung nur konsequent. Dieser Kader spiegelt aktuelles Leistungsvermögen und Perspektive wider“, begründete Gislason seine Nominierung. „Wir möchten mehr in die Breite kommen, neue Konkurrenz schaffen und in der Auswahl flexibler werden. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit ...

