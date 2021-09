Champions League : SG Flensburg-Handewitt unterliegt Titelverteidiger Barcelona

Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt ist mit einer Niederlage in die Champions League gestartet.

Flensburg | Ohne Rückenwind, zum Derby: Drei Tage vor dem ewig jungen Klassiker gegen den THW Kiel in der Bundesliga mussten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt gestern in der Champions League eine 21:25 (10:13)-Heimniederlage gegen den FC Barcelona hinnehmen. Zum Auftakt in die Königsklasse erwies sich der Titelverteidiger und spanische Serienmeister als z...

