Handball-Champions-League : Der Weg nach Köln: SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel vor hohen Hürden

Veszprem und Barcelona sowie Paris oder Elverum: Die kommenden Gegner der beiden Nordclubs in der K.o.-Runde der Königsklasse stehen fest.

Flensburg | Dieser Weg (nach Köln ) wird kein leichter sein – aber das erste Etappenziel ist zumindest erreicht. Mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt sind zwei Handballclubs aus Schleswig-Holstein in die K.o.-Runde der Champions League eingezogen und somit weiter im Rennen um ein Ticket für das legendäre Final Four in der Domstadt. 2. Welle - die Ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.