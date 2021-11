Handball-Bundesliga : SCM weiter souverän - THW und Füchse bleiben dran

Der SC Magdeburg stürmt weiter durch die Handball-Bundesliga. Bei Schlusslicht Minden hat der SCM nur kurz leichte Schwierigkeiten. Kiel und Berlin bleiben erste Verfolger des Spitzenreiters.

Minden | Der SC Magdeburg steuert in der Handball-Bundesliga weiter ungebremst auf seinen ersten Meistertitel seit 2001 zu. Beim Tabellenletzten GWD Minden setzte sich der souveräne Spitzenreiter am Sonntag mit 31:26 (16:12) durch. Mit beeindruckenden 24:0-Punkten steht der SCM damit weiter verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Bester Werfer der Mannschaf...

