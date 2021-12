Handball : SC Magdeburg schlägt IK Sävehof nach Steigerung 29:26

Der SC Magdeburg hat in der European League nach schwachem Start den nächsten Sieg gefeiert und Rang eins in Gruppe C gefestigt.

Partille | Beim schwedischen Meister IK Sävehof gab es ein 29:26 (11:11). Bester Magdeburger Schütze war Michael Damgaard mit sechs Toren, für die Gastgeber war Alexander Westby mit ebenfalls sechs Treffern am erfolgreichsten. Magdeburg startete mit großen Problemen im Angriff, vergab zu viele Bälle und lag deutlich hinten (2:5/9.). Auch eine Auszeit von Trai...

