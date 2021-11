Handball-Bundesliga : Nach Corona-Infektionen: SC Magdeburg wieder im Training

Handball-Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg befindet sich seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining.

Magdeburg | Wie der Verein bekannt gab, kam es in drei Testreihen in den vergangenen Tagen zu keinen weiteren positiven Fällen in der Mannschaft. Am Wochenende waren vier Spieler sowie zwei Personen im Umfeld des Teams positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb wurden die Spiele gegen TuS N-Lübbecke in der Bundesliga sowie gegen IK Sävehof in der Eur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.