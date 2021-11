Frage & Antwort : Modus und Favoriten: So läuft die Handball-WM der Frauen

1957 gab es die WM-Premiere im Frauen-Handball. Jetzt steht eine Jubiläumsendrunde an - die 25. Erstmals in der Geschichte sind 32 Mannschaften am Start.

Valencia | Am Mittwoch beginnt in Spanien die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen zum Turnier vom 1. bis 19. Dezember. Wo werden die 108 Partien ausgetragen? Es gibt vier Spielorte: Granollers, wo auch alle K.o.-Spiele inklusive des Finals steigen, Castellón de la Plana, Torrevieja und Llíri...

