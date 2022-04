Handball-Kolumne : Die besten Handballer der Welt spielen in Schleswig-Holstein

Die Wahl zum Welthandballer des Jahres und die Vergabe der Jugendzertifikate sind Themen, die Holger Petersen in der Kolumne „2.Welle" beleuchtet.

Flensburg | And the winner is... mal wieder Niklas Landin! Der Torhüter vom THW Kiel ist in dieser Woche zum Welthandballer des Jahres 2021 gekürt worden. Damit ist der 33-jährige Däne der erste Handballer, der die Auszeichnung des Weltverbandes IHF zwei Mal in Folge gewonnen hat. Der Olympiasieger, Welt- und Europameister, Deutscher Meister und Champions-League-...

