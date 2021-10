Handball : Meister Kiel im Pokal-Achelfinale bei Hannover-Burgdorf

Der deutsche Handball-Meister und Rekordpokalsieger THW Kiel muss im Achtelfinale des DHB-Pokals beim Bundesliga-Konkurrenten TSV Hannover-Burgdorf antreten.

Leipzig | Das ergab die Auslosung in der HBL-Zentrale in Köln. Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe empfängt den derzeitigen Bundesliga-Zweiten Füchse Berlin. Tabellenführer SC Magdeburg hat mit der Partie beim Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen ein vermeintlich leichteres Los erwischt. Die Partien finden am 14. und 15. Dezember statt. Dann kommt es auch zu ein...

