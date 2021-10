Sieg gegen Sydney : Magdeburger Handballer im Viertelfinale des Super Globe

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat beim IHF Super Globe erwartungsgemäß das Viertelfinale erreicht.

Jeddah | Im Auftaktmatch der Vereins-WM gab es gegen Sydney University ein 32:20 (17:12). Bester Magdeburger Werfer war Kay Smits mit acht Treffern, für Sydney war Bevan Calvert vom THW Kiel II mit acht Toren am erfolgreichsten. Gegen Sydney - wegen der strengen Aus- und Einreiseregeln in Australien nur aus in Europa aktiven Spielern extra für das Turnier z...

