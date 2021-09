Handball-Europapokal : Machbare Gegner für deutsche Teams in European League

Die Handball-Bundesligisten haben bei der Auslosung der Gruppenphase der European League größtenteils machbare Gegner zugeteilt bekommen.

Wien | Die schwerste Gruppe erwischte Pokalsieger TBV Lemgo, der es in der Staffel B unter anderem mit dem letztjährigen Champions-League-Halbfinalisten HBC Nantes sowie dem portugiesischen Spitzenclub Benfica Lissabon zu tun bekommt. Titelverteidiger SC Magdeburg wird dagegen als klarer Favorit in die Gruppe C starten, wo es etwa gegen den schwedischen C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.