Handball : Löwen-Trainer: „Kiel und Flensburg vor allen anderen“

Trainer Klaus Gärtner von den Rhein-Neckar Löwen sieht in der kommenden Saison der Handball-Bundesliga zwei klare Favoriten.

Mannheim | „Den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt sehe ich vor allen anderen“, sagte der 46-Jährige dem „Mannheimer Morgen“. Sein eigenes Team erwartet er in einem „Vierkampf um Rang drei“ mit dem SC Magdeburg, den Füchsen Berlin und der MT Melsungen. Nach zuletzt enttäuschenden Jahren möchten sich die Löwen künftig wieder vermehrt in Richtung Spitze or...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.