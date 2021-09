Handball-Bundesliga : Kiel oder Flensburg: Wer gewinnt das Meisterrennen?

Vorhang auf für das ewig junge Nordduell um die deutsche Handball-Meisterschaft. Kiel und Flensburg sind auch in dieser Spielzeit die großen Titelfavoriten. Der Rest der Liga wird sich wohl mit einer Nebenrolle begnügen müssen.

Köln | Der Liga-Boss muss bei der Frage nach einem Meistertipp in der Handball-Bundesliga nicht lange überlegen. „Es wird wieder auf einen Zweikampf zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt hinauslaufen“, prophezeit Uwe Schwenker ein erneutes Titelduell der ewigen Nordrivalen in der am Mittwoch beginnenden Saison 2021/22. Schwenkers Meinung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.