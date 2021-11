Handball : Schleswig-Holstein plant keine Einschränkungen im Spielbetrieb

Die Corona-Zahlen steigen, besonders in Sachsen ist die Lage ernst. Deshalb hat der Handball-Verband Sachsen den Spielbetrieb auf Amateur-Ebene ausgesetzt. In Schleswig-Holstein ist ein solcher Schritt nicht geplant.

Kiel | Der Handball-Verband Sachsen (HVS) hat den Spielbetrieb auf Verbandsebene in allen Altersklassen erneut ausgesetzt. „Der Meisterschafts- und Pokalmeisterschaftsspielbetrieb der Saison 2021/22 wird im Bereich des Handball-Verbandes Sachsen auf Verbandsebene in allen Altersklassen ab dem 19.11.2021 auf unbestimmte Zeit unterbrochen“, hieß es in der Mitt...

