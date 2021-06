THW Kiel ist Deutscher Meister : Herzschlagfinale um den Titel – Das Fernduell mit der SG zum Nachlesen

Was für ein Finale. Im Fernduell mit Flensburg setzt sich Kiel am Ende dank des gewonnenen Direktvergleichs durch und bejubelt den Titel.

Flensburg/Kiel | Selten war die Handball-Bundesliga spannender. Erst in der letzten Sekunde entschied sich am Sonntag die Frage nach der Meisterschaft. Nach dem deutlichen Sieg der SG Flensburg-Handewitt HBW Balingen-Weilstetten (38:26) gingen alle Blicke nach Mannheim. Doch die Rhein-Necker Löwen verwerfen in letzter Sekunde. Endstand 25:25. Das reicht dem THW Kiel d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.