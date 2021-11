Kongress des EHF : Handball-Europameisterschaften für 2026 und 2028 vergeben

Die Handball-Europameisterschaften der Männer 2026 und 2028 werden jeweils wieder in drei Ländern ausgetragen.

Wien | Der Europäische Handball-Verband EHF vergab auf seinem außerordentlichen Kongress das Turnier in fünf Jahren an Dänemark, Schweden und Norwegen. Gemeinsame Ausrichter 2028 sind Portugal, Spanien und die Schweiz. Die kommende Europameisterschaft findet vom 13. bis 30. Januar kommenden Jahres in Ungarn und der Slowakei statt. 2024 ist dann Deutschlan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.