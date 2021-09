Handball-Bundesliga : Hampus Wanne: „Im Derby kann wirklich alles passieren“

Die SG Flensburg-Handewitt reist am Sonntag als Außenseiter zum Erzrivalen THW Kiel.

Kiel | Was würde Maik Machulla nicht alles dafür geben, am Sonntag mit kompletter Kapelle nach Kiel reisen zu können? Zu diesem Topspiel der Handball-Bundesliga, das nicht nur die Fans im Norden elektrisiert. „Der THW ist klarer Favorit“, schlägt der personell sehr geplagte Trainer der SG Flensburg-Handewitt ungewohnt leise Töne vor dem 105. Nordderby (So., 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.