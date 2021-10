HBL : Füchse Berlin gewinnen Handball-Krimi in Hannover

Die Füchse Berlin haben ihre Serie fortgesetzt und bleiben in der Handball-Bundesliga ungeschlagen.

Hannover | Bei der TSV Hannover-Burgdorf siegten die Berliner mit 25:22 (13:12). Bester Werfer der Hauptstädter war Hans Lindberg mit sechs Treffern. Das Spiel in der Arena in Hannover gestaltete sich von Beginn an ausgeglichen. Beide Teams starteten mit viel Tempo und Engagement in die Partie und schenkten sich wenig (4:4/10. Minute). Dementsprechend hoch wa...

