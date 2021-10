Champions League : Keine Punkte in Polen – SG Flensburg-Handewitt chancenlos gegen Kielce

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt warten nach dem 29:37 (16:21) weiter auf den ersten Sieg in der Vorrunde der Champions League.

Kielce | Vier Spiele, null Siege, ein Punkt: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben in dieser Saison noch keine Freundschaft mit der Champions League geschlossen. Der vom Verletzungspech arg gebeutelten deutsche Vizemeister verlor am Mittwoch das torreiche Spiel beim polnischen Meister Vive Kielce mit 29:37 (16:21) und bildet in der knüppelharten Grup...

