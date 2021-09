Handball : Flensburg kassiert in der Champions League zweite Niederlage

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat auch das zweite Spiel in der Vorrunde der Champions League verloren.

Porto | Der deutsche Vizemeister unterlag mit 27:28 (12:13) beim FC Porto. Den Siegtreffer der Portugiesen erzielte Antonio Areia in der Schlusssekunde per Siebenmeter. Beste Werfer waren Hampus Wanne mit acht Treffern für Flensburg und Daymaro Salina mit sechs Treffern für Porto. Die SG war extrem ersatzgeschwächt in die Partie gegangen. Zu den langzei...

