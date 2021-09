2. Welle – Handball-Kolumne : Die SG Flensburg-Handewitt und der SC Magdeburg werden den THW Kiel jagen

Viele Experten prophezeien einen Zweikampf um die Deutsche Handball-Meisterschaft – doch es wird ein Dreikampf, meint Jannik Schappert. Außerdem: Die Rückkehr großer Kulissen und Kritik vom Bundestrainer.

Kiel/Flensburg | Den Ball aufnehmen, ihn in die Hälfte des Gegners tragen und so lange Druck ausüben, bis sich in der unsortierten Abwehr eine Lücke auftut – die 2. Welle, der erweiterte Tempogegenstoß, ist fester Bestandteil des modernen Handballs. Ebenso wie der Handball fester Bestandteil Schleswig-Holsteins ist. Er hat seinen Platz verdient – leidenschaftlich, ehr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.