Sommerspiele in Tokio : Deutsche Handballer nicht bei Olympia-Eröffnungsfeier

Deutschlands Handballer werden nicht an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele an diesem Freitag in Tokio teilnehmen.

Tokushima | Diese Entscheidung haben DHB-Sportvorstand Axel Kromer und Bundestrainer Alfred Gislason nach Rücksprache mit dem Team getroffen. „Wir wissen aus den Erfahrungen von Rio 2016, welch positiven Effekt dieses Ereignis für jeden einzelnen und eine Mannschaft haben kann. Auf diesen besonderen Moment in Tokio werden wir jedoch mit Blick auf unsere sportlich...

