EM-Qualifikation : Deutsche Handball-Frauen ohne drei Spielerinnen

Handball-Bundestrainer Henk Groener muss in den ersten beiden EM-Qualifikationsspielen Anfang Oktober auf drei Spielerinnen verzichten.

Trier | Die beiden Rückraumspielerinnen Nele Franz (Kreuzbandriss) und Mia Zschocke (Bänderriss) fallen für den am Sonntag in Trier startenden Lehrgang verletzt aus, zudem fehlt Torhüterin Isabell Roch wegen einer Corona-Infektion. Für das Trio rücken Lena Degenhardt und Torhüterin Sarah Wachter neu ins Aufgebot, wie der Deutsche Handballbund am Mittwoch m...

