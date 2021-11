Phantomtore, Gerüchte, kluge Wahl : Handball-Landesverband rät Spielerinnen und Spielern: Bitte selbst die Tore zählen

Mit „Phantomtoren“ in der Oberliga der Frauen, Gerüchten um Hampus Wanne von der SG Flensburg-Handewitt und der Wahl von Johannes Golla zum Nationalmannschaftskapitän befasst sich Jan Wrege in der Handball-Kolumne.

Flensburg | Handball ist ein schnelles Spiel, in dem sich manchmal die Ereignisse überschlagen. Da kann es schon mal unübersichtlich werden. Aber dass einer Mannschaft unberechtigt „Phantomtore“ zugeschrieben werden und dies Kampfgericht und Schiedsrichtern entgeht, wirkt sehr schräg. So geschehen am 22. Oktober in der Oberliga der Frauen: Der Bredstedter TSV hat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.