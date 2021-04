Handball-Champions-League : Viertelfinale fix: THW Kiel gegen Paris am 12. Mai – SG einen Tag später

Die SG Flensburg-Handewitt spielt am 13. Mai bei Aalborg Handbold und hat am 19. Mai Heimrecht gegen die Dänen.

Kiel / Flensburg | Die Viertelfinaltermine in der Handball-Champions-League stehen fest. Pokalverteidiger THW Kiel tritt gegen Paris Saint-Germain am 12. Mai zu Hause und am 19. Mai in Paris jeweils um 20.45 Uhr an. Die SG Flensburg-Handewitt spielt am 13. Mai bei Aalborg Handbold und hat am 19. Mai (jeweils 18.45 Uhr) Heimrecht gegen die Dänen. Das teilte die Europä...

