Handball : DHB mit neuem Anführer: Kapitän Golla will vorangehen

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht vor einem Umbruch. Für die Länderspiele gegen Portugal hat Bundestrainer Gislason gleich sieben Neulinge nominiert - und einen neuen Anführer bestimmt.

Düsseldorf | Für Johannes Golla gibt es an diesem Freitag gleich zwei Gründe zum Feiern. Am Morgen werden den neuen Anführer der deutschen Handballer sicher viele Glückwünsche zu seinem 24. Geburtstag erreichen, am Abend wird er die DHB-Auswahl im Länderspiel gegen Portugal in Luxemburg (20.15 Uhr/Sport1) erstmals als Kapitän auf das Parkett führen. „Das ist ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.