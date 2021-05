Handball-EM 2022 : DHB-Team trifft auf Polen, Österreich und Belarus

Die deutschen Handballer erwischen bei der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei eine machbare Vorrundengruppe.

Budapest | Bei der Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei (13. bis 30. Januar) geht die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde den großen Gegnern zunächst aus dem Weg und trifft in Gruppe D auf Österreich, Belarus und Polen. Das ergab am Donnerstag die Auslosung im Finalort Budapest. „Das ist eine schöne und interessante Gruppe“, sagte Bundestrainer Al...

