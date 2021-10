Impfdurchbruch : Corona: THW Kiel vorerst ohne Sagosen und Weinhold

Handball-Bundesligist THW Kiel muss vorerst auf die Rückraumspieler Sander Sagosen und Steffen Weinhold verzichten.

Flensburg | Wie der Rekordmeister vor dem Champions-League-Spiel gegen Pick Szeged mitteilte, können „beide nach einem Impfdurchbruch nicht eingesetzt werden.“ Beide Spieler sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich in Quarantäne. Die Austragung der Partien gegen den ungarischen Meister sowie das Topspiel in der Bundesliga am Sonntag g...

