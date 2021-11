Vor WM : Corona-Sorgen um Handballerinnen Bölk und Stolle

Wegen eines positiven Corona-Falls bei ihrem Verein Ferencvaros Budapest müssen die Handball-Nationalspielerinnen Emily Bölk und Alicia Stolle in der Vorbereitung auf die in der kommenden Woche beginnende Weltmeisterschaft kürzer treten.

Großwallstadt | Das in Ungarn spielende Duo absolviert beim Lehrgang der DHB-Auswahl in Großwallstadt derzeit nur ein individuelles Programm. „Wir sind da schon angespannt, wie es mit ihnen weitergeht. Sie werden jeden Tag getestet, bisher immer negativ“, berichtete Bundestrainer Henk Groener. Bölk und Stolle waren bereits an Corona erkrankt und sind laut Groener ...

