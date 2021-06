Handball-Bundesliga : Aufstieg perfekt: HSV Hamburg wieder erstklassig

Hamburgs Handballer sind dank des 32:28-Erfolgs über den ASV Hamm nicht mehr von einem der Aufstiegsplätze zu verdrängen.

Hamburg | Sie jubelten, sie tanzten, sie lagen sich in den Armen. Konfetti regnete durch die Arena. Fünfeinhalb Jahre nach dem Zwangsabstieg sind Hamburgs Handballer wieder erstklassig. Facebook Iframe Mit dem 32:28 (17:14) über den ASV Hamm-Westfalen machten die Schützlinge von Trainer Torsten Jansen am Dienstagabend in der Barclaycard-Arena schon im v...

