2. Welle – Handball-Kolumne : Wellen, Wachwechsel und WM-Witz

Holger Petersen beschäftigt sich mit den Coronafällen in der Handball-Bundesliga, findet Gefallen am spannungsgeladenen Tabellenbild und kritisiert die Vergabe der Welt-und Europameisterschaften an mehrere Länder.

Flensburg | Die Handballer kennen eigentlich nur die erste und zweite Welle, nämlich beim schnellen Umschalten von Abwehr auf Angriff. Neuerdings ist ihnen aber wohl auch die sechste, siebte oder achte Welle ein Begriff – Corona lässt grüßen. Und den Begriff Durchbruch assoziieren sie nun nicht immer mit einer gelungenen Angriffsaktion, sondern seit Kurzem auch m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.