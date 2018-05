Duo verlässt Premier-League-Klub : Goodbye Arsenal – Abschied für Wenger und Mertesacker

Im letzten Heimspiel für Arsenal London wurde Per Mertesacker und Coach Arsène Wenger von den Fans gefeiert.

von Kim Patrick von Harling

07. Mai 2018, 11:54 Uhr

Es lief die 77. Minute im Emirates Stadium in London: Arsenals Nummer 21, Calum Chambers, leuchtet rot auf der digitalen Wechseltafel auf. In grün erscheint die Nummer vier. Es wird laut, die Zuschauer auf den Tribünen erheben sich, klatschen. Per Mertesacker betritt zum letzten Mal in seiner Karriere den Rasen im Emirates Stadium – ein Gänsehautmoment.

Per Mertesacker comes on for his last ever home appearance. pic.twitter.com/iCByDKeB37 — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) 6. Mai 2018

Der „Big fu**** German“, wie er in England aufgrund seiner 1,98 Meter genannt wird, trägt seit 2011 das Trikot der „Gunners“. Er mauserte sich zum absoluten Publikumsliebling in London. Nach dem Spiel wurde es dann emotional: Mertesacker stand im Mittelkreis und ließ sich von 50.000 Arsenal-Fans ein letztes Mal feiern.

It's @mertesacker's turn next - and he's received a very special guard of honour



WATCH LIVE https://t.co/4KJlfLdIj1#DankePer pic.twitter.com/9eb2mWqwKK — Arsenal FC (@Arsenal) 6. Mai 2018

Mertesacker wechselte nach Stationen bei Hannover 96 und Werder Bremen in der Bundesliga in der Saison 2011/12 in die Premier-League zum FC Arsenal London. Dort absolvierte er insgesamt 155 Spiele und markierte sechs Tore. Nach der laufenden Saison, die für Arsenal mit zwei Auswärtsspielen bei Leicester City (Mittwoch) und Huddersfield Town (Sonntag) endet, beendet Mertesacker seine Karriere und übernimmt die Nachwuchs-Akademie der „Gunners“.

Für Aufsehen hatte Mertesacker in einem Interview mit dem „Spiegel“ gesorgt. Mit Aussagen wie „würgen, bis die Augen Tränen“ und „ich dachte nur: Es ist vorbei, es ist vorbei. Endlich ist es vorbei“ in Bezug auf die Weltmeisterschaft 2006 erntete der 33-Jährige sowohl Gegenwind als auch Anerkennung.

Auch für Coach Arsène Wenger war die Partie gegen den FC Burnley (5:0) das letztes Heimspiel an der Seitenlinie von Arsenal London. Auch der Franzose wurde emotional von den Fans im Emirates Stadium verabschiedet. 22 Jahre lang leitete er die Geschicke der Nordlondoner.

Der 68-jährige Wenger führte Arsenal zu drei Premier-League-Meisterschaften (1998, 2002, 2004) und sieben FA-Cup-Titeln (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017).

Die Qualifikation zur Champions-League verpasste Wenger mit seiner Mannschaft in dieser Saison. Arsenal wird die Saison auf dem sechsten Platz abschließen. Somit geht es für die „Gunners“ in der nächsten Saison in die Europa-League.