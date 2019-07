2. Bundesliag : Generalabrechnung: VfB-Boss Dietrich tritt zurück

Wolfgang Dietrich ist als Präsident des VfB Stuttgart zurückgetreten. Damit reagierte der eigentlich bis 2020 gewählte 70-Jährige auf das technische Chaos bei der abgebrochenen Mitgliederveranstaltung. In seiner persönlichen Erklärung rechnet er ab.

von dpa

15. Juli 2019, 12:18 Uhr

Wolfgang Dietrich will nicht länger als Sündenbock des krisengeplagten VfB Stuttgart gelten und hat sich mit einer persönlichen Generalabrechnung vom Präsidenten-Posten zurückgezogen.

«Ich kann und will nicht mehr verantwortlich für alles gemacht werden, was beim VfB Stuttgart berechtigt oder unberechtigt nicht gut funktioniert», schrieb der 70-Jährige auf seiner Facebook-Seite. Damit überrumpelte der höchst umstrittene Dietrich wohl auch die Führungsriege des Fußball-Zweitligisten, der erst rund eine Stunde nach Dietrichs Statement eine kurze Mitteilung auf seiner Vereinshomepage veröffentlichte.

Dietrich reagierte damit auf die am Vortag wegen einer technischen Panne abgebrochene Mitgliederversammlung des VfB. Weil das WLAN im Stuttgarter Stadion nicht funktioniert hatte, konnte keine Abstimmung über eine Abwahl des Clubchefs stattfinden. Was er auf der Mitgliederversammlung an «Feindseligkeit und Häme» erlebt habe, hätte er «nicht für möglich gehalten», schrieb Dietrich. Er möchte «nicht mehr einer Organisation vorstehen, die weder willens ist, sich mit mir gemeinsam diesen Interessen entgegenzustellen, noch in der Lage, den einwandfrei funktionierenden Ablauf einer Mitgliederversammlung zu gewährleisten.»

Mit ihren Handys hätten sich die rund 4500 anwesenden Stimmberechtigten in das extra dafür eingerichtete WLAN einloggen sollen, um unter anderem über Dietrichs Zukunft abstimmen zu können. Nachdem Dietrich die Veranstaltung unter lautstarken Pfiffen und Protesten abgebrochen hatte, wurde er von Personenschützern aus dem Innenbereich des Stadions begleitet.

Noch am gleichen Abend hätten ihn das Präsidium, Vereinsbeirat und Aufsichtsrat gebeten, dennoch weiterzumachen. Dietrich war ursprünglich bis 2020 gewählt, stand aber seit Monaten bei einem Teil der VfB-Anhänger massiv in der Kritik. Sie warfen ihm nicht nur die Verpflichtung des im vergangenen Februar wieder abberufenen Ex-Sportvorstands Michael Reschke vor. Auch Dietrichs frühere Verflechtungen mit dem Unternehmen Quattrex, das Fußballclubs und auch direkten Konkurrenten des VfB Kredite gewährt hatte, sorgte bei einigen Mitgliedern bis zuletzt für Fragezeichen und Ärger.

«Ich lasse mir meine Würde und Ehre nicht von denjenigen nehmen, die ihre Macht lautstark und mit verbaler Gewalt demonstrieren», polterte Dietrich am Montag. «Ebenso wenig wie von denen, die sich schon seit langem an den gut gefüllten Töpfen unseres Vereins bedienen wollen.» In zahlreichen Redebeiträgen war er auf der Veranstaltung von den VfB-Mitgliedern kritisiert worden. Zuvor hatte der gesamte VfB-Vorstand um Sportchef Thomas Hitzlsperger auf Plädoyers pro Dietrich etwas überraschend verzichtet.

Wie es nun an der Spitze des schwäbischen Traditionsclubs weitergeht, blieb zunächst offen. «Der Vereinsbeirat wird kurzfristig entsprechend seiner satzungsgemäßen Aufgaben zusammentreten, um eine kommissarische Besetzung des Präsidiums bis zur nächsten Mitgliederversammlung herbeizuführen», heißt es in der VfB-Mitteilung. Da Vizepräsident Bernd Gaiser als einziges Präsidiumsmitglied übrig ist, dürfte er den Club zunächst führen. Wann die nächste Mitgliederversammlung stattfindet, blieb ebenfalls zunächst unklar.