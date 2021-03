Ehemaliger Fußball-Weltstar : Zwischen „Grande Lothar“ und „Loddar“: Matthäus wird 60

Als Fußballer war Lothar Matthäus einer der Besten der Welt. Als Mensch wird er zumindest in Deutschland teilweise noch immer belächelt. Kurz vor seinem 60. Geburtstag kamen nun auch noch die Bundestrainer-Gerüchte hinzu.

Frankfurt am Main | Eigentlich will Lothar Matthäus nur noch sein Leben genießen. Er lässt sich auch durch Corona nicht davon abbringen, fast jeden Tag joggen zu gehen. „Ich war gestern wieder elf Kilometer“, erzählt er am Telefon. Ein „Geschenk Gottes“ sei das nach einer so intensiven Karriere als Profisportler. Wenn Matthäus nicht läuft, spielt er oft Fußball mit se...

