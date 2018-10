Hamburg : Zwei Treffer in der Nachspielzeit sichern St. Pauli Sieg

Der FC St. Pauli gewinnt durch zwei Treffer in der Nachspielzeit gegen den SV Sandhausen mit 3:1.

von dpa

07. Oktober 2018, 16:32 Uhr

Hamburg | Fußball-Zweitligist FC St. Pauli bleibt auch im vierten Spiel in Serie ungeschlagen. Am Sonntag gewann die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski gegen den SV Sandhausen mit 3:1 (1:0).29 546 Zuschauer bejubelten im ausverkauften Hamburger Millerntor-Stadion die Treffer von Dimitrios Diamantakos (17.), Sami Allagui (90.+1) und Christopher Buchtmann (90.+4). Kevin Behrens erzielte in der 73. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Hamburger rückten damit auf den fünften Tabellenplatz vor.

Der FC St. Pauli dominierte die erste Halbzeit. In der 9. Spielminute verzeichneten die Gastgeber die erste Großchance, als Jeremy Dudziak auf Marvin Knoll im Strafraum passte, dieser aber an Sandhausen-Torwart Niklas Lomb scheiterte. In der 17. Minute gab es für die Gastgeber jedoch Grund zum Jubeln: Erneut war es Rechtsverteidiger Dudziak, der in den Strafraum vordrang und einen Querpass auf Diamantakos spielte. Der Stürmer musste den Ball daraufhin nur noch ins Tor schieben.

Daniel Bockwoldt

Die Gäste aus Sandhausen taten sich gegen die in der Defensive sicher stehenden Hamburger zunächst schwer, Chancen zu kreieren. Ein unplatzierter Kopfball von Fabian Schleusener in der 37. Minute war für Sandhausen die beste Chance der ersten Halbzeit.

In der zweiten Hälfte ließ sich St. Pauli in die Defensive drängen und hoffte auf Konter. In dieser Phase kamen die Gäste vermehrt zu Torchancen. Bis zur 73. Minute ging das gut. Dann traf der eingewechselte Behrens per Kopf nach Freistoß von Felix Müller ins Tor: 1:1. Die Gäste hatten fortan weitere Chancen. Als alle von einem Remis ausgingen, erzielte der eingewechselte Allagui in der Nachspielzeit nach toller Vorlage von Henk Veerman das 2:1 für St. Pauli. Buchtmann sicherte den Erfolg drei Minuten später mit dem 3:1. Nach der Länderspiel-Pause steht am 22. Oktober eine Auswärtspartie beim Tabellen-Schlusslicht MSV Duisburg an. Das nächste Heimspiel wird am 28. Oktober das Nordderby gegen Holstein Kiel sein.