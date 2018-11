2. Liga : Zehnte ungeschlagene Partie: Regensburger Serie hält in Aue

Aue (dpa) – Der SSV Jahn Regensburg ist auch im zehnten Spiel in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen geblieben. Beim 1:1 (1:1) beim FC Erzgebirge Aue reichte es allerdings erneut nicht zum Sieg.

von dpa

30. November 2018, 20:27 Uhr

Vor 7100 Zuschauern hatte Pascal Testroet (9. Minute) mit seinem fünften Saisontor die Hausherren früh in Führung gebracht. Es war der 500. Treffer in Aues Zweitliga-Geschichte. Jahn-Kapitän Marco Grüttner egalisierte nur vier Minuten später. Während Regensburg vorerst weiter auf Platz acht rangiert, verschärfte sich die Situation für die Sachsen nach dem vierten Spiel in Serie ohne Sieg und dem Verharren auf Platz 13.

Aue begann mutig, attackierte früh und spielte die Angriffe sehenswert aus. Ein Konter über Jan Hochscheidt und Youngster Florian Krüger sorgte dann auch für die verdiente Führung. Die hielt allerdings nicht lange. Nach dem Ausgleich übernahm Regensburg die Initiative und erarbeitete sich mehrere Möglichkeiten, bei denen Aues Kapitän Martin Männel im Tor seine Klasse zeigen konnte.

Nach der Pause verflachte die Partie, weil Regensburg lange nicht mehr so viel für die Offensive tat. Aue baute mit der Zeit mehr Druck auf und kam zu Möglichkeiten. Ein Treffer von Nicolai Rapp (70.) wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Remis.