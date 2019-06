Vertrag bis 2021 : Wehen Wiesbaden verlängert mit Stürmer Schäffler

Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat den Vertrag mit Torjäger Manuel Schäffler um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

von dpa

11. Juni 2019, 15:25 Uhr

Der 30 Jahre alte Stürmer kam 2016 von Holstein Kiel zu den Hessen, für die er seither in 104 Drittligaspielen 52 Tore erzielte. In der vergangenen Spielzeit steuerte Schäffler, der einst beim TSV 1860 München, dem MSV Duisburg und dem FC Ingolstadt Zweitliga-Erfahrung sammelte, 16 Treffer und sieben Vorlagen zum Aufstieg bei. «Er ist einer unserer wichtigsten Spieler in der Offensive», sagte Wehen Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm über den Angreifer.