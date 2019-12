2. Liga : VfB-Sportdirektor lässt Zukunft von Trainer Walter offen

Sportdirektor Sven Mislintat hat die Zukunft von Trainer Tim Walter beim VfB Stuttgart kurz vor dem Spiel bei Hannover 96 offen gelassen. Mislintat verwies im TV-Interview bei Sky vor dem Anpfiff auf die für Sonntag angesetzte Analyse der ersten Saisonhälfte.

Avatar_shz von dpa

21. Dezember 2019, 13:06 Uhr

«Wir werden sowohl die sehr gute Phase zu Beginn der Saison in die Analyse einfließen lassen, wie auch das aktuelle Spiel heute und die letzten davor», sagte der 47-Jährige. «Es geht hier einzig und allein um Fußball. Das, was wir gut gemacht haben oder nicht so gut gemacht haben in den letzten Wochen.»

Walter selbst wusste auch nicht, ob er im neuen Jahr noch Coach des Fußball-Zweitligisten ist. «Das werden wir morgen sehen, weil wir uns morgen auch nochmal zusammensetzen und alles besprechen», sagte der 44-Jährige kurz vor dem Anstoß. «Aber ich bin immer guter Dinge, von daher gehe ich davon aus.»