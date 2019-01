Flügelstürmer geht : Trio verlässt Union Berlin - Hedlund zu Bröndy

Flügelstürmer Simon Hedlund verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin. Der 25 Jahre alte Schwede wechselt vorbehaltlich eines Medizinchecks in der Winterpause zum dänischen Erstligisten Bröndby IF nach Kopenhagen.

von dpa

11. Januar 2019, 19:05 Uhr

Zudem geht der österreichische Verteidiger Christoph Schösswendter zu Admira Wacker, wo er schon bis 2016 spielte. Der 30-Jährige löste seinen Vertrag auf. Offensivspieler Kenny Prince Redondo (24) wechselt zu Ligakonkurrent SpVgg Greuther Fürth. Das teilte Union am Freitag mit. Über die letzten beiden Wechsel berichtete zuerst die «Bild»-Zeitung.

Hedlund wird schon nicht mehr am Samstag mit den Köpenickern ins Trainingslager nach Spanien reisen. Hedlund war im Sommer 2016 von Elfsborg IF aus Schweden zu Union gewechselt. Er hatte lange einen Stammplatz sicher, kam diese Saison unter dem neuen Trainer Urs Fischer aber nur noch zu vier Startelfeinsätzen in der Liga.