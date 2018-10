1. FC Köln : Trainer Anfang rechnet 2018 nicht mehr mit verletztem Trio

Kölns Trainer Markus Anfang rechnet in der Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr mit einem Einsatz der verletzten Profis Christian Clemens, Vincent Koziello und Lasse Sobiech.

von dpa

16. Oktober 2018, 10:47 Uhr

«Das ist natürlich bitter, vor allem in dieser Kürze der Zeit. Aber der Kader ist so aufgestellt, dass wir das auffangen müssen», sagte der 44-jährige Anfang nach dem Training. Mittelfeldspieler Koziello (22) hat eine Schulterverletzung, Innenverteidiger Sobiech (27) einen Zehenbruch, Rechtsaußen Clemens (27) Probleme an der Syndesmose. Der ehemalige FC-Kapitän Matthias Lehmann kehrte nach einer Achillessehnenverletzung wieder in das Mannschaftstraining von Tabellenführer 1. FC Köln zurück.