Hannover 96 : Timo Hübers erster Coronafall im deutschen Profifußball

Abwehrspieler Timo Hübers von Hannover 96 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Verein geht davon aus, dass er seit seiner Ansteckung keinen Kontakt mehr zu Teamkollegen hatte.

Avatar_shz von dpa

11. März 2020, 17:45 Uhr

Zum ersten Mal ist im deutschen Profifußball ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zweitliga-Club Hannover 96 gab bekannt, dass sich der 23 Jahre alte Verteidiger Timo Hübers in häuslicher Quarantäne befindet.

Der Verein geht davon aus, dass sich Hübers am Samstagabend bei einer Veranstaltung in Hildesheim infiziert hat. Zeitpunkt und Ort seiner Ansteckung seien «exakt eingrenzbar». Da er seitdem «keinen Kontakt zu seinen Mannschaftskollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. Dennoch werde «der komplette Profikader sowie Trainerteam und Staff vorsorglich auf das Virus getestet», heißt es in einer Erklärung.

«Timo hat sich absolut vorbildlich verhalten», sagte Hannovers Sportdirektor Gerhard Zuber. «Er selbst zeigt bis jetzt keinerlei Symptome. Als er davor erfuhr, dass eine Person, die mit ihm auf der Veranstaltung gewesen war, positiv getestet wurde, meldete er sich direkt beim Arzt und begab sich provisorisch in häusliche Quarantäne.»

Club-Chef Martin Kind sagte bei Sport1: «Das kam unerwartet, war schmerzhaft und natürlich auch irgendwo ein Schock. Aber mit Vernunft war das vom Grundsatz her zu erwarten - egal ob bei 96 oder einem anderen Verein -, dass dieser Fall eintritt und sich ein oder mehrere Spieler mit dem Coronavirus infizieren.» Hübers werde wahrscheinlich auch nicht der letzte Spieler sein, der sich mit Sars-CoV-2 angesteckt hat. Er gehe davon aus, dass der 23-Jährige Innenverteidiger in zwei Wochen wieder voll einsatzfähig sein wird, sagte Kind.

Das Zweitliga-Heimspiel von Hannover 96 gegen Dynamo Dresden soll an diesem Sonntag um 13.30 Uhr ohne Zuschauer stattfinden. Diese Entscheidung hatte die Region Hannover bereits am Vormittag unabhängig vom positiven Test bei Hübers verkündet. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann erließ kurz zuvor ein Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern für das Bundesland, um Neuinfektionen mit dem Coronavirus einzudämmen.

Hübers war 2016 von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln zurück zu seinem Jugendverein 96 gewechselt. Im August 2018 zog sich der Innenverteidiger bereits den zweiten Kreuzbandriss seiner jungen Karriere zu. Erst Ende Februar hatte er bei der 0:1-Niederlage bei Arminia Bielefeld sein Comeback nach rund anderthalbjähriger Verletzungspause gegeben. Zuletzt lief Hübers für den Bundesliga-Absteiger am Freitagabend beim Spiel in Nürnberg auf.