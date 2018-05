Empfang auf Kaiserburg : Stadt ehrt Rekordaufsteiger 1. FC Nürnberg

Auf der Kaiserburg hat Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) die Rekordaufsteiger des 1. FC Nürnberg mit einem Empfang geehrt.

von dpa

14. Mai 2018, 22:48 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner durfte sich in feierlicher Atmosphäre noch einmal zu ihrer Rückkehr in die deutsche Fußball-Eliteklasse beglückwünschen lassen. In Anwesenheit von FCN-Ehrenpräsident Michael A. Roth und von Rainer Koch, dem Präsidenten des Bayerischen Fußball-Verbandes, gratulierte Maly der Aufstiegstruppe bei einem feinen Abendessen.

Der «Club» hatte tags zuvor beim 2:3 gegen Fortuna Düsseldorf die Zweitliga-Meisterschaft verpasst. Der Aufstieg stand aber schon zuvor fest. Nach einer ausgiebigen Sommerpause nimmt der FCN am 3. Juli die Vorbereitung auf die neue Saison auf.