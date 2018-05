Verbleib in der 2. Bundesliga : St. Pauli-Coach Markus Kauczinski will nach der Rettung „die Sau rauslassen“

Sieg gegen Arminia Bielefeld: Der Klassenerhalt ist sicher. Die Profis vom Millerntor bekommen zwei Tage frei.

von dpa

07. Mai 2018, 07:04 Uhr

Hamburg | Nach dem vorzeitig gesicherten Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga war die Erleichterung beim Trainer des FC St. Pauli groß. „Ich bin sehr froh, dass wir die Kurve gekriegt und es schon heute gepackt haben“, sagte Markus Kauczinski am Sonntag nach dem erlösenden 1:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld. Der zweite Heimsieg binnen einer Woche nach dem vorherigen 3:0 gegen Greuther Fürth sorgte dafür, dass der Kiezclub in der engen 2. Liga am letzten Spieltag nicht mehr in die Abstiegszone abrutschen kann.

„Jetzt können wir zwei, drei Tage die Sau rauslassen. Dann bereiten wir uns auf das letzte Spiel beim MSV Duisburg vor“, kündigte der 48 Jahre alte Coach an. Seinen Akteuren, für die Yiyoung Park in der 39. Minute mit seinem ersten Profi-Tor die Rettung herausschoss, gab er zwei Tage frei. Am Mittwoch beginnt dann die Vorbereitung auf das abschließende Match am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) beim MSV Duisburg, der ebenfalls nicht mehr absteigen kann.

Nach Saisonschluss soll dann eine Analyse der Spielzeit erfolgen, die für den FC St. Pauli viele Aufs und Abs mit sich gebracht hat. „Umgangssprachlich ausgedrückt war das eine Scheiß-Saison“, urteilte Kauczinski, der am 7. Dezember Olaf Janßen abgelöst hatte. Der FC St. Pauli hatte damals in Fürth (0:4) und Bielefeld (0:5) zweimal nacheinander hoch verloren. Kauczinski nahm nun in den Heimspielen gegen diese Gegner „Rache“ für seinen Vorgänger.