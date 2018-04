Nach Knöchelfraktur : Saison-Aus für Dresden-Verteidiger Müller

Die SG Dynamo Dresden muss in der Schlussphase der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga auf Jannik Müller verzichten. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger habe sich in der Partie am Sonntag bei Eintracht Braunschweig (1:1) eine Fraktur des rechten Innenknöchels zugezogen.

von dpa

10. April 2018, 15:40 Uhr

«Diese Diagnose ist für Jannik und für uns sehr schmerzhaft. In einer entscheidenden Phase fällt damit erneut ein Leistungsträger aus, auf einer Position, auf der wir verletzungsbedingt schon geschwächt sind», sagte Trainer Uwe Neuhaus in einer Vereinsmitteilung. Müller bestritt in der aktuellen Spielzeit 24 Ligabegegnungen.