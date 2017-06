Trainingsstart : Nürnberg optimistisch: «Mischung sehr gut»

vergrößern 1 von 1 Foto: Florian Eckl 1 von 1

Trainer Michael Köllner sagte im Rahmen eines Leistungs- und Laktattests: «Wir haben uns über den Kader intensiv Gedanken gemacht. Die jüngsten Transfers stimmen uns zuversichtlich, dass wir eine gute Saison spielen.» Der Coach meinte: «Die Mischung aus Alt und Jung ist sehr gut. Wir haben ein gutes Fundament.»

Nach den Neuzugängen Sebastian Kerk, Fabian Bredlow, Enrico Valentini, Lukas Jäger und Alexander Fuchs suchen die Franken noch einen starken Innenverteidiger und eventuell eine Alternative für den Sturm. Aktuell besteht der Kader aus 27 Profis. «Das würde passen», sagte Köllner im Hinblick auf die Größe seines Aufgebots.

Offen ließ der Trainer, wer als Nummer eins im Tor in die Ende Juli beginnende Saison der 2. Liga geht. Er will erst in der Vorbereitung zwischen Thorsten Kirschbaum und Neuzugang Bredlow entscheiden.

Tabelle 2. Bundesliga

Spielplan 1. FC Nürnberg

Kader 1. FC Nürnberg

von dpa

erstellt am 19.Jun.2017 | 15:17 Uhr